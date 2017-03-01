01.03.2017 10:27:48

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,6430 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, 3,59 seviyelerinden yükselişe geçerek 3,64'ün üzerini test eden dolar/TL, günü yüzde 0,83 değer kazancı ile 3,6387'den tamamladı.

Bugüne 3,64'ün üzerinde başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 3,6430 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,38 azalışla 3,8390'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,32 düşüşle 4,5010'dan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Kongresindeki konuşmasında, ekonomi politikalarına dair yeni bir şey söylememesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları mart ayında faiz artırım beklentilerini, buna bağlı olarak da dolar endeksini yükseltti.

New York Fed Başkanı William Dudley, Fed'in faiz artırma ihtimalinin çok güçlendiğini belirtirken, San Francisco Fed Başkanı John Williams'ın "Martta faiz artışı ciddi bir değerlendirme için masada olacak" ifadesi, piyasaların bu ay faiz artırım beklentilerini yüzde 60'a çıkardı.

Analistler, Fed üyelerinin açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolar endeksinin şu dakikalarda yüzde 0,6 artışla 101,7 seviyesine çıktığını, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 2,41 seviyelerinde dengelendiğini bildirdi.

Bugün Fed'in Bej Kitap Raporu ve yoğun veri takviminin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 3,6150 seviyesinin önemli destek,3,6700'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.