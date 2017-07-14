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Dolar dibe vurdu!
14.07.2017 15:27:40

Dolar dibe vurdu!

Fed Başkanı Yellen'in sunumu sonrası piyasalar çalkalanmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar yüksek performans gösteriyor.

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar yüksek performans gösteriyor. Dolar ise 9 ayın dip seviyesine yakın...

Küresel piyasalar, Fed'in faizleri kademeli artıracağı ve şirketlerin bilanço döneminde güçlü kâr açıklayacağı beklentileriyle iki aydan uzun bir sürenin en yüksek performansını gösterdikleri haftanın son işlem gününde rekor seviyelere yükselirken, dolar dokuz ayın dip seviyesine yaklaştı.

Küresel borsalar geçen ay gevşek para politikalarının dünya genelinde sona ereceği endişesiyle geriledikten sonra yatırımcılar merkez bankalarından art arda gelen gevşek para politikası yanlısı açıklamalarla rahatladı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan dün yaptığı açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyleyerek, şimdiye kadarki iki faiz artırımından sonra para politikasını daha yavaş sıkılaştırma yaklaşımını savundu.

Fed Başkanı Janet Yellen de perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinde devam eden toparlanmaya rağmen düşük enflasyonu dikkate alarak merkez bankasının faiz artırımlarının kademeli olabileceğini söyledi.

Avrupa borsaları, nisan sonundan bu yana en iyi haftalık performansı gösterirken JPMorgan ve Citigroup gibi büyük ABD bankalarının ilerleyen saatlerde açıklanacak bilançoları öncesi yatay seyrediyor.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi ve euro bölgesi lokomotif hisseleri yüzde 0.1 artıda bulunuyor.

Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de yüzde 0.3 primle iki yılın zirvesini gördü.

Fed'den gelen sinyaller doları dün başlıca para birimleri karşısında dokuz ayın dip seviyelerine çekerken, dolar endeksi bugün yüzde 0.1 düşerek dip seviyelere yakın seyrediyor.

Yen ise Avustralya doları gibi yüksek getirili para birimlerine karşısında geriledi. Piyasalardaki oynaklığın göstergesi olan VIX endeksi gerilerken yüksek getirili para birimlerine olan talebi destekledi.

Avrupa devlet tahvil piyasası için gösterge olan Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri bu hafta gördüğü 18 ayın zirvesi olan yüzde 0.583'ten biraz daha uzaklaşarak 3 baz puan düşüşle yüzde 0.50 düzeyine indi.


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