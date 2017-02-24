24.02.2017 10:38:43

Dolandırıcılıktan 55 gündür tutuklu olan 6 kişi serbest kaldı

İzmir'de çağrı merkezi kurarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen, biri bayan 6'sı tutuklu 61 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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İzmir'de çağrı merkezi kurarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen, biri bayan 6'sı tutuklu 61 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.İzmir'de "Çete kurmak ve dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 61 şüpheli hakim karşısına çıktı. Şüpheliler verdikleri ifadede kimseyi dolandırmadıklarını belirtirken, tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Duruşmaya 20 dakika ara veren mahkeme heyeti, 55 gündür tutuklu bulunan biri bayan toplam 6 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Polis 8 katlı binaya operasyon düzenlemiştiYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Basmane'deki 8 katlı binada faaliyet gösteren iş yerini takibe aldı. Yaklaşık bir ay süren takip sonrası ekipler, çağrı merkezinde çalışan yaklaşık 70 kişinin, telefonla aradıkları vatandaşlara, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık sigortası yaptıklarını, ücretsiz check-up kazandıklarını, sağlık danışmanlık hizmeti verdiklerini, dosya masraflarını geri aldıklarını ya da genel sağlık sigortası borçlarının bulunduğunu söyledikleri ve bu kişileri kredi kartlarından para çekerek ya da havale yoluyla dolandırdıklarını tespit etti. Ekipler, Konak'ta, U.Y. ve M.Y.'ye ait şirkete operasyon düzenledi. Operasyonda, "çağrı merkezi" adı altında faaliyet gösteren iş yeri yöneticileri ile çalışanların aralarında bulunduğu 40'ı kadın toplam 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalışanların aradıkları kişilerle nasıl konuşması ve neler anlatması gerektiği yazılı metinler de bulundu. Emniyet bilgilerine göre, 167 mağdurun 42 bin 400 lira dolandırıldığı açıklandı. Çağrı merkezinin sahibi U.Y.'nin son model 2 cipi ile 2'si dubleks 5 evinin olduğu öğrenilmişti.Tüm şüpheliler geldiİzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuklu şirket yöneticisi U.Y. ile birlikte toplam 6 tutuklu sanık ile 55 tutuksuz şüpheli katıldı. Tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan şüphelilerin ifadesinden sonra tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinden sonra şüpheli avukatları söz alarak savunma yaptı. Tutuklu sanık avukatı Turhan Avcıoğlu yaptığı savunmada, "Savcı beyin açtığı iddianame kabul edilebilir değildir. Ortada çete ve dolandırıcılık olayı yoktur. Kimse mağdur edilmemiştir. Bir kişinin şikayeti üzerine polis şirkete baskın yapmış ve bu kadar genç insan hakkında çete ve dolandırıcılık işlemi yapmıştır. Savcı beyin hazırladığı iddianameyi mahkemenin kabul etmemesi doğru bir görüştür. Biz önce tahliye talebinde, sonra beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunuyoruz" dedi.Tüm sanıkları, tanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti 20 dakika verdiği ara sonunda tutuklu 6 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, dosyada bulunan eksik yazışmaların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.