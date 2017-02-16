16.02.2017 16:22:18

Dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, yurt dışından gelen 250 bin TL değerindeki kabak çekirdeğini İzmir iline götürmek üzere A.Ş.(42)'nin kullandığı tıra yüklediği, ancak tırın gitmesi gereken yere ulaşmadığını ve Balıkesir'de de N.D.'nin(26), 50 bin TL değerinde bulunan ham deriyi, İzmir ili Aliağa ilçesine götürmek üzere kendisini C.G. olarak tanıtan şahsın kullandığı tıra yüklediğini, ancak tırın gitmesi gereken yere ulaşmadığı ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gelen ihbarların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, her iki olayında aynı tır ve dorse ile gerçekleştirildiği, söz konusu aracın F.E.(59)'ye ait olduğu, dolandırıcılık olaylarını ise araç sahibi F.E. ile birlikte F.K.(42), T.D.(48), S.K.(39), A.D.(45), A.K.(30), H.B.(37), S.H.(41) ile kendisini C.G. olarak tanıtan A.Ş.'nin birlikte gerçekleştirdiği tespit etti. Söz konusu şahıslar Bornova ve Konak ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanmış ve A.K.'den çalınan 250 bin TL değerinde kabak çekirdeği ile N.D.'den çalınan 50 bin TL değerinde ham deri ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.