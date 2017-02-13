Dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı

Kastamonu'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri esnasında "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgusunda Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, Kastamonu F Tipi Kapalı Cezaevine götürülerek teslim edildi.