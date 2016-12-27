27.12.2016 14:52:17

Dolandırıcılar hız kesmiyor

Eskişehir'de, kendisini arayan kişilere bir takım bilgiler veren şahıs, 3 bin 430 TL dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eskişehir'de, kendisini arayan kişilere bir takım bilgiler veren şahıs, 3 bin 430 TL dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, İ.K. (35) isimli şahsı arayarak, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Şahsa, 'konut kredisi ile diğer kredilerden 800 ve 900 TL olmak üzere toplam bin 700 ödeme yapma hakkınız doğdu' diyen dolandırıcılar, bu paraları hesaba yatıracaklarını iddia ederek, şifre göndereceklerini söyledi. Dolandırıcılara inanan şahıs, bir süre sonra cep telefonuna gelen şifreyi karşı tarafla paylaşınca, hesabından 3 bin 430 TL paranın aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan şahıs polis ekiplerine durumu anlatarak şikayetçi oldu.Olayla alakalı tahkikat sürüyor.