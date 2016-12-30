30.12.2016 12:26:04

Dolandırıcı, diğer suçlarını da itiraf etti

Bursa'da kendini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı, nezarette diğer suçlarını da itiraf etti.

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Bursa'da kendini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı, nezarette diğer suçlarını da itiraf etti.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki Osman T. 62 yaşındaki M.U' yu arayıp kendini polis olarak tanıttı. Daha sonra Osman T. yaşlı kadına 'paralarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor bize vermeniz gerekiyor inceleyip size geri iade edeceğiz' dedi. Dolandırıcıya inanan yaşlı kadın bin 400 lira ve 18 gram ziynet eşyasını Osman T.'ye teslim etti. Aradan bir süre geçince M.U. dolandırıldığını anladı. Durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadının ifadesini aldı.Bir başka ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğünü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Görükle mevkinde aynı suça karışmak üzereyken Osman T'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen Osman T. kendisini Şanlıurfa'dan tanımadığı bir şahsın yönlendirdiğini söyledi. Nezarette yatınca vicdana gelen Osman T. kendisini Ahmet isimli bir şahsın yönlendirdiğini ve işlediği diğer dolandırıcılık olaylarını da itiraf etti.Emniyetteki ifadesi tamamlanan Osman T. adliyeye sevk edildi.