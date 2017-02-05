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Dokuma Fabrikası yerleşkesi, müzeler kampüsü oluyor
05.02.2017 11:49:19

Dokuma Fabrikası yerleşkesi, müzeler kampüsü oluyor

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesini 5 ayrı müze ve bilim merkezi projeleriyle müzeler kampüsü haline getiriyor.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesini 5 ayrı müze ve bilim merkezi projeleriyle müzeler kampüsü haline getiriyor.

Kepez Belediyesi, kent merkezinin ortasında yeşil bir vaha olarak nitelendirilen Dokuma Fabrikası yerleşkesini, 7'den 70'e her yaş grubuna ve turizme hitap edecek bir yerleşke haline getiriyor.

Başkan Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nın ön kısmındaki 238 dönümlük alanı kent dinamiklerin görüşleri doğrultusunda 'Dokuma Park' projesi ile halkın hizmetine açmıştı. Dokuma Park'ın 1. etabında arazi içerisindeki 70 dönümlük koruluk alan 2015 yılında 'kent parkı' olarak düzenlendi. Projenin 2'nci etabında yer alan müzeler ve bilim merkezi için de eski kreş, idari ve fabrika binalarında tadilat ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Fabrika binasının güçlendirme maliyeti yaklaşık 5 milyon TL oldu. Güçlendirme ve tadilat çalışmalarında binaların tarihi dokusunun korunmasına önem verildi.

Başkan Tütüncü de Dokuma Parkı, sosyal yaşam merkezi haline getirecek projeler için 1 yıla aşkın bir süre AR-GE çalışması yaptı ve çeşitli illerde örnek projeleri inceledi.

Dokuma Park'ının 2. etap çalışmaları kapsamında ilk olarak eski kreş binasında oyun ve oyuncak müzesinin yapımına başlandı. 900 metrekareden oluşan oyun ve oyuncak müzesi, 23 Nisan'da çocuklara ve kendini çocuk hissedenlere kapılarını açacak.

Dokuma Fabrikası ön nizamiyesinin sembolü olan ve aslına sadık kalınarak yenilen idare binası 'Kent ve Dokuma Belleği' müzesine ev sahipliği yapacak. Proje hazırlığı tamamlanan müzenin kurulmasına önümüzdeki günlerde başlanılacak.

İdare binasının arka bahçesindeki 17 dönümlük alan ise 84 tarihi mimari eserin bulunduğu Minicity'nin yeni adresi olacak.

Dokuma Müzesi, 4'üncü müze olarak fabrika binasında 3 bin 500 m2'lik alana kurulacak. Başkan Hakan Tütüncü, Dokuma Müzesi'nin işlevini ,"Pamuk tarladan alınıp nasıl bir kumaş haline getiriliyor, bunun hikâyesi anlatacağız." sözleriyle özetledi.

Bu yıl yapımına başlanılacak olan 5. müze ise klasik otomobiller müzesi olacak. Tütüncü, bu müzenin otomobil koleksiyonunu ise 2 yıl önce oluşturmaya başladı. Koleksiyonda 1961'de üretilen ilk yüzde yüz yerli yapım olan Devrim otomobilinin bire bir kopyası, İstanbul İstiklal Caddesi'nin simgesi haline gelen nostaljik tramvay, Çiçek Abbas" filmindeki kırmızı minibüs, Anadol, Murat 124 gibi araçlar bulunuyor.

Başkan Hakan Tütüncü, büyük önem verdiği bilim merkezini de Dokuma Parkı'na kuruyor. 35 milyon TL bütçeli Antalya Kepez Bilim Merkezi, Dokuma Fabrika binasında 8 bin m2'lik alana yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile yapılacak olan Antalya Kepez Bilim Merkezi, Akdeniz bölgesinin tek bilim merkezi olacak. Bilim merkezin yapımı da bu yıl içerisinde başlanılacak.

Dokuma Park'a, müzeler kampüsü sıfatı kazandıracak olan projelerin bir kısmı bu yıl, bir kısmı da 2018 yılı içerisinde hizmete açılacak.

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