19.02.2017 10:47:25

Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi.

Ajanslarda yer alan habere göre, İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir şey üzerinde çalışırken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların aynısı yaptı.

Elde edilen kimyasal bileşimin patlayıcı olduğunun farkına varılmasından sonra okul boşaltılmış, bomba bir parkta imha edildi.

Bu bombanın Londra'nın yanı sıra, 2015'te Paris, geçen yıl da Brüksel'deki saldırılarda kullanılan bombaların aynısı olduğu belirtildi.

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