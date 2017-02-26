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Doktor tavsiyesi ile gittiği sporda, şampiyon oldu
27.02.2017 13:04:16

Doktor tavsiyesi ile gittiği sporda, şampiyon oldu

Çocukluğunda hiperaktif olması dolayısıyla doktorun karate sporunu tavsiye ettiği 17 yaşındaki Denizlili milli sporcu Mehmet Batuhan Özdemir, ikinci kez Avrupa şampiyonluğu elde etti- Mehmet Batuhan: - 'Hedefim 2020'de Tokyo'da ülkemi temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olmak'

MUSTAFA DERMENCİOĞLU - MEHMET ALİ İLNEM - Denizlili milli sporcu Mehmet Batuhan Özdemir doktorunun tavsiyesiyle başladığı karatede ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Mehmet Batuhan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 17-19 Şubat tarihlerinde düzenlenen 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Kata Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Lise üçüncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki milli karateci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk başta hobi olarak başladığı karatede Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Beş yaşına kadar köyde yaşadığını aktaran Mehmet Batuhan Özdemir, karate sporuna nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Bende hiperaktiflik vardı. Doktora götürmüş babam. Doktor ilaç vermiş. Daha sonra 6 yaşıma geldiğimde başka bir doktora daha götürmüşler. O doktor da Doğan hocamı tavsiye etti. Doktor, 'sakinleşmek için karate sporu yapsın' demiş. 6 yaşımda Doğan hocanın yanına geldim. 11 senedir beraber çalışıyoruz. İlk 5 sene hiperaktifliğim geçmedi ben yine yaramaz bir çocuktum. Doğan hocam çok peşimden koştu. Okulda problemlerim oluyordu, Doğan hoca uğraşıyordu. Beni sakinleştirmeye çalışan tek insandı. Çok yardımı dokundu. Nihayetinde sakinleştim."


- "Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"


Karate sporunda ilk derecesini 2011'de Türkiye ikincisi olarak elde ettiğini vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"2014'te Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. 2016 yılında Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'nda dünya ikinciliği elde ettim. Kata Milli Takımı ile beraber Bulgaristan'ın Sofya kentinde Avrupa şampiyonu olduk. Arkadaşlarımın bende emeği çok büyük, onlarla beraber Avrupa şampiyonu oldum, 2015'te ise ferdi olarak şampiyonluk yaşamıştım."

Bundan sonraki ilk hedefinin ekim ayında İspanya'da yapılacak Dünya Karate Şampiyonası'nda şampiyonluk olduğunu dile getiren Mehmet Batuhan Özdemir, "Hedefim 2020'de Tokyo'da ülkemi temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

Mehmet Batuhan'ın 11 senedir antrenörlüğünü yapan Doğan Deveci ise "Elimizden geldiği kadar Batuhan'a önce sporu sevdirdik. Batuhan işin bilincine vardı. Son yapılan maç bizim için çok önemliydi. Karate sporumuz olimpiyat kotasına girdi. Ekim ayında dünya şampiyonası var. Çalışmalarımıza ona göre devam ediyoruz. 2020'de ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederek İstiklal Marşımızı söyletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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