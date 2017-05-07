08.05.2017 09:42:47

Doktor başkanlardan önemli temaslar

Sağlıklı Kentler Birliği Denizli buluşmasına birlikte giden Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Denizli ve İzmir'de önemli temaslarda bulundu.

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Sağlıklı Kentler Birliği Denizli buluşmasına birlikte giden Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Denizli ve İzmir'de önemli temaslarda bulundu.Sağlıklı Kentler Birliği Denizli buluşmasına birlikte giden Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ilk olarak İzmir Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'yi ziyaret etti. Belediye Başkanları, Bayındır 20. Uluslararası Çiçek Festivaline de katıldılar.Başkan Oral ve Şahin daha sonra, Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz'ı makamında ziyaret ettiler.