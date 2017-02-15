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Doğum yardımı alan anne sayısı arttı
15.02.2017 11:55:45

Doğum yardımı alan anne sayısı arttı

Ocak ayında doğum yardımı yapılan anne sayısı 2016'nın aynı ayına oranla arttı.

AA'nın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ocak ayında doğum yardımı yaptığı anne sayısı 2016'nın aynı ayına oranla arttı. Bakanlık tarafından, geçen yıl 86 bin, bu yıl 91 bin anneye yardımda bulunuldu.

Bakanlığın, yurt genelinde aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet çalışmaları sürüyor.

Bütçesinin büyük bölümünü sosyal yardım harcamalarına ayıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu yılki bütçesinin de yüzde 84'ünü bu yönde kullanmayı hedefliyor.

Bu kapsamdaki harcamalar 2002'den bu yana 24 kat arttı. 2002'de 1 milyar 376 milyon lira olan sosyal harcamalar, geçen sene 30 milyar lirayı aştı. Sosyal harcamaların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2002'de binde 5 iken bu oran 2016'da yüzde 1,5'e çıktı.

GEÇEN YIL 1 MİLYON 175 ANNEYE DOĞUM YARDIMI YAPILDI

Sosyal yardımlar çerçevesinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve "Mavi Kart" sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor.

Doğum Yardımı Programı'nda, 2016'da 1 milyon 197 bin 457 çocuk için, 1 milyon 175 bin 124 anneye 510 milyon 352 bin 980 lira ödendi.

Bakanlığın ocak ayında doğum yardımı yaptığı anne sayısı geçen yılın aynı ayına oranla arttı. Bakanlık tarafından, 2016'nın ocak ayında 87 bin 966 çocuk için 86 bin 473 anneye 37 milyon 505 bin 895 lira aktarıldı. Bu yılın ocak ayında ise 93 bin 304 çocuk için 91 bin 82 anne, 40 milyon 96 bin 500 lira aldı.

Böylece, 15 Mayıs 2015'te başlatılan uygulamada, bugüne kadar 1 milyon 960 bin 386 çocuk için 1 milyon 924 bin 869 anneye toplam 835 milyon 627 bin 599 lira ödendi.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLAR

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan eşi vefat eden kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı da şubat 2012 itibarıyla başlatılmıştı.

Eşlerini kaybeden ve yaşadığı hanede kendisi de dahil sosyal güvenceli kişi bulunmayan kadınların faydalandığı program kapsamında, 2015'te 300 bin 422, 2016'da ise 289 bin 987 haneye yardımda bulunuldu.

Annesi veya babası vefat eden 18 yaşından küçük çocuklardan, muhtaç durumda olanlara yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamındaki nakdi yardım ile hak sahiplerine aylık 100 lira ödeme yapılıyor.

Öksüz ve Yetim Yardımı Programı'na 2016'da bir önceki yıla göre 2 katından fazla kaynak aktarıldı. Programa, 2015'te 22 milyon 837 bin 100 lira, 2016'da ise 53 milyon 184 bin 900 lira ayrıldı. Programdan, 2015'te 35 bin 401, 2016'da ise 52 bin 836 kişi yararlandı.


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