31.01.2017 14:57:15

Doğum yaptıktan sonra FETÖ'den gözaltına alınan kadın serbest

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla aranırken doğum için gittiği hastanede gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla aranırken doğum için gittiği hastanede gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ev kadını Fadime G., 2 gün önce öğle saatlerinde doğum için Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Fadime G.'nin bilgilerinin hastane sistemine girilmesiyle birlikte harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri hastaneye gitti. Doğumu bekleyen polis, gözetim altında tuttuğu Fadime G.'yi dün hastaneden taburcu olmasının ardından 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Fadime G., bebeğin ve kendisinin tedavisi için tekrar hastaneye gönderildi. Polis gözetiminde yapılan tedavinin ardından tekrar mahkemeye sevk edilen kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.