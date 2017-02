13.02.2017 10:45:11

Doğum yapmış kadınlara özel estetik

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, doğum yapmış kadınlara özel estetik konusu ile ilgili bilgi verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, doğum yapmış kadınlara özel estetik konusu ile ilgili bilgi verdi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, "Zaman yıpratır. Her şey değişim içinde değil mi hayatta? Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, ektiğimiz tohum hep değişiyor. Bu değişim içinde biz insanlar da her geçen gün yaşanılan yılların göstergesi olan kırışıklıklara, ciltte sarkmalara maruz kalıyor. Bence ilerleyen yıllar yaşlandırmıyor, sadece olgunlaştırıyor. Bu olgunluk sürecinde değişen bedeninizde ufak dokunuşlar basit değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu kimi zaman beğenmediğiniz burnunuz, bazen sarkan göğüsler, bazen de hem sizi hem partnerinizi ilgilendiren vajen daraltma veya genital bölgede renk açma olabilir.Doğum yapmış bir kadında vajina boyu 1-2 cm , genişliği ise 1,5-2 cm artar. Bu durum yanında ilerleyen yaş, kullanılan ilaçlar, menopoz ile vajina esnekliğinin kaybı cinsel hazzın azalmasına, cinsel isteksizliğe yol açabilir. Vajina esneklik kaybının daha da ilerlemesi genital bölgede sarkmalara yol açabilir. Vajinanın genişlemesinin giderilmesinde yıllarca cerrahi girişimlerle vajen daraltma operasyonları yapıldı. Ancak ilerleyen teknoloji ile önemli bir gelişme olan lazer hayatımıza girdi" dedi.Çoğu kadının ameliyat ve sonrasında kalabilecek izle ilgili korku ve endişe yaşadığını kaydeden Op.Dr. Aslı Alay, "Estetik amaç ile yapılacak bir müdahale sonrasını ağrısız, acısız ve sosyal yaşantısında değişiklik oluşturmadan geçirmek ister. Yani müdahale kısa sürmeli, dikiş izi olmamalı, kanama oldukça az olmalı. Oldukça özel bir alan ve çoğunlukla çevre ile paylaşılmayan bir estetik müdahale olduğu için işlemin hastane yatışı gerektirmeden yapılması kadını mutlu eder" diye konuştu.Lazerle vajen daraltmanın her bir seansının ortalama 20-25 dakika sürdüğünü belirten Op.Dr. Aslı Alay, "Çoğunlukla 2-3 seans yeterli olan uygulanılması kolay, ağrısız ve acısız bir yöntemdir. Vajinal dokuda yer alan ve kollejen olarak tanımladığımız lifler vajen dokusunun sıkılaşmasını sağlar. Hem kadında hemde partnerinde lazer ile vajinal daraltma sonrasında cinsel hazzın arttığını da görürüz Artan lifler idrar tutma ile ilgili kas yapısını da desteklediği için ileri düzeyde olmayan idrar kaçırmada da lazer etkindir. İdrar kaçırma çoğunlukla pelvik yapının güçsüzlüğüne bağlı olabildiği için bu alandaki kollejen liflerinin artışı ile sorun çözülmüş oluyor. Aynı seans da dış dudaklarda renk açma yani genital beyazlatma yapılacağı gibi iç dudaklarda küçültme de yapılabilir" ifadelerini kullandı.Op.Dr. Aslı Alay, "Lazer teknolojisi her geçen gün yenileniyor. Yeni ve son derece güvenli ErYAG, NdYAG lazer ile oldukça iyi sonuçlar almaktayız. Müdahale gün içinde açlık ve ameliyat hazırlığı gerektirmeden yapılır, sonrasında yaşantınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İyileşme süresi hızlı, konforu yüksek ve sağlam dokuya zarar vermeden mükemmel sonuçlar için genital lazer etkin bir yöntem" şeklinde konuştu.