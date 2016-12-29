29.12.2016 09:10:30

Doğubayazıt'ta yoğun sis

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Doğubayazıt-Ağrı ile Doğubayazıt-Van karayolunda görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar indi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Doğubayazıt-Ağrı ile Doğubayazıt-Van karayolunda görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar indi.Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, gündüz de etkili olmaya devam etti. Bu sabah araçlarıyla Doğubayazıt-Ağrı ile Doğubayazıt-Van karayolunu kullanmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmüş olması nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, yollarda kaldı. Özellikle Doğubayazıt-Van karayolu üzerindeki Tendürek Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesiyle trafik adeta durma noktasına geldi.