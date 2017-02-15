15.02.2017 12:51:56

Doğu Türkistan'da bıçaklı saldırı iddiası

Uygur Özerk Bölgesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan 10 kişiden 5'inin öldüğü bildirildi.

Hotan vilayetinin Pişan kasabasında bıçaklı 3 kişi tarafından saldırı yapıldı.

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırganların 10 kişiyi bıçakladığı öne sürüldü. Açıklamada, yaralılardan 5'inin hastanede yaşamını yitirdiği, 5'inin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 3 saldırganın emniyet güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmeyen kısa açıklamada, "bölgedeki sosyal hayatın normal seyrinde olduğu ve soruşturmanın sürdüğü" duyuruldu.

Karakaş'ta geçen aralık ayında bıçaklı saldırı düzenlediği ileri sürülen 3 kişi emniyet güçlerince öldürülmüştü.

Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerindeki patlama ve bıçaklı saldırı gibi olaylar, Pekin yönetimi tarafından doğrudan "radikal gruplarla" ilişkilendiriliyor ancak konuyla ilgili net ve anlaşılır bilgi verilmiyor.

Son dönemde önlem ve tedbirlerin artırıldığı Çin'de "bölücü" olduğu iddia edilen kişilerin gözaltı ve yargılanma süreçlerine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor. Sadece verilen cezalar resmi medya organları aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.

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