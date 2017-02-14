15.02.2017 00:26:54

Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok önemli bir iddiada bulundu...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, 15 Temmuz darbe girişimini 1 gün önceden bildirklerini iddia etti.

Ajansların aktardığı bilgide; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Perinçek, “Onlara dolaylı yollardan ulaştık. ‘Dik durun, bu darbe önlenecek' dedik. ‘Bu darbe Türk ordusunun darbesi değildir' dedik ve AKP'li birçok yönetici bize ‘Sahi mi, doğru mu' şeklinde sordu. Genel başkan yardımcımız sayın Atilla Uğur, darbeyi bir gün önce Yeni Şafak gazetesine bildirdi'' dedi.

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