03.02.2017 22:53:21

Doğu Perinçek: 'AKP bizim yanımıza geldi memnunuz'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran basınına Türkiye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu...

İran'ın Tesnim haber ajansına açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "AK Parti silahla PKK'nın üzerine yürüdü bu program bizim, bizim programımıza geldi şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? FETÖ'yle 40 yıldır mücadele ediyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, biz programımızı terk mi edeceğiz? Rusya'yla, İran'la dostluk diyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? "dedi.

ODATV.com'un aktardığı bilgide; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran'ın Tesnim haber ajansına konuşarak “AK Parti bizim programımıza geldi, şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? Bizim yanımıza geldi memnunuz” açıklamasında bulundu.

İşte Doğu Perinçek'in röportajının bir bölümü:

Tesnim Haber Ajansı: AKP hükümetinin iç ve dış siyasetine sert eleştirileriniz oldu. Özellikle dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan'ın BOP'un eş başkanı olduğunu sürekli vurguladınız ve eleştirilerinizin dozajı da arttı. Ancak 15 Temmuzdan sonra AKP hükümetinin yanında yer aldınız. Sonra yeniden muhalefet etmeye başladınız bunun nedeni nedir?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Biz kendi partimizin programında duruyoruz. Biz ne AK Partiye yaklaşıyoruz, ne de onu destekliyoruz. Mesela; bir, AK Parti silahla PKK'nın üzerine yürüdü bu program bizim, bizim programımıza geldi şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? FETÖ'yle 40 yıldır mücadele ediyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, biz programımızı terk mi edeceğiz? Rusya'yla, İran'la dostluk diyoruz, AK Parti bizim programımıza geldi, şimdi biz programımızı terk mi edeceğiz? Darbe oldu biz darbede merkezi görev yaptık, biz olmasak o darbe başarıya ulaşacaktı. AK Partinin yöneticileri Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım hepsi bunu biliyor, biz programımızın gereğini yapıyoruz. Yoksa AK Partiye ne yaklaşıyoruz, ne uzaklaşıyoruz. Biz aynı yerde duruyoruz nedir o yer? Bugün Türkiye'nin birinci meselesi vatan savaşıdır, ondan sonra PKK'nın üzerine yürünecektir, yürünmelidir. Bu bizim program, biz programımızdan vazgeçmeyiz. Hayır oyları, eğer AK Partisiyle olan mücadelemizi kastediyorsanız evet, bu getirdikleri anayasayı kabul etmek mümkün değildir. Biz Türkiye'nin anayasal geleneklerini ve önümüzdeki sorunları çözecek anayasal düzeni savunuyoruz o kadar. AK Parti açılım yaparken PKK'nın üzerine yürüdü bravo yürüsün tabi ki bizim yanımıza geldi memnunuz, FETÖ'yle beraber bizi hapse attı. Ne yapalım? Şimdi FETÖ'nün üzerine yürüyor ne yapalım? Şimdi biz tekrar FETÖ'nün yanına mı geçelim? Vatan Partisi'nin tüzüğü bellidir. Mesela ŞANGAY İşbirliği Örgütüne yöneldi AKP ne yapalım? ŞANGAY İşbirliği Örgütü'ne düşman mı olalım? Bizim parti programımızda yazılı Türkiye ŞANGAY İşbirliği Örgütü'ne katılsın. Biz programımızı savunmayalım mı?

Tesnim Haber Ajansı: Başkanlık sistemine sizin karşı çıkışınızın argümanları nelerdir? Türkiye dikta bir rejime doğru mu gidiyor? Referandumda nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Hayır diktatörlüğe doğru gitmiyor Meclisin yetkilerini zayıflatıyor. Bizim görüşlerimiz şunlar: Cumhurbaşkanlığı Sistemine karşı mücadeleyi “Diktatör geliyor” ya da “Tek adam geliyor” sloganlarıyla yürütmek başarıya hizmet etmez.-Halk oylamasından Evet çıkmasını isteniyorsa, “diktatör” söylemine devam edilsin!-Türkiye'nin önünde diktatör tehdidi yok, fakat terör tehdidi var. Hem bölücü terör tehdidi, hem de yobaz terörü tehdidi var. Kahrolsun Diktatör” sloganı bizi ABD ile birleştiriyor, milletle birleştirmiyor.Türkiye'de diktatörlüğü ABD ile el ele verenler kurabilir, Tayyip Erdoğan kuramaz.12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Amerikancı darbeleri de “Faşist Demirel” kampanyalarıyla geldi.Bölgemizde Irak'ın ve Libya'nın “Diktatör Saddam” ve “Diktatör Kaddafi” kampanyalarıyla işgal edildiğini de unutmuş olamayız.Türkiye'de diktatörlük için silahlı kuvvet yoktur. Eğer birisi diktatörlük peşindeyse, onun Anayasaya değil, silahlı kuvvete ihtiyacı olur. Türkiye, bu vatan savaşı koşullarında sırtında diktatör falan taşımaz. ABD ile savaşanlar diktatör olamaz. Silahsız diktatör olmaz. Türk Toplumu, bu terör ortamından ve ekonomik bunalımdan güçlü bir yönetimle ve disiplinle çıkacağımızı biliyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, iktidarın tabanını daralttığı için, Meclisi de, Hükümeti de zayıflatıyor, hatta Cumhurbaşkanını da zayıflatıyor. Güçlü hükümet Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle kurulmaz. Biz Güçlü Hükümeti Güçlü Meclisle kuracağımızı biliyoruz. Bu anayasa üzerimize atılan bombalara, tehditlere karşı koyabilecek bir rejim getirmiyor.

Tesnim Haber Ajansı: Siz Hükümetin Suriye politikasını sert eleştirenlerdensiniz. Bu politikada en temel yanlış neydi? Sizce Türkiye ne kazandı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Çok yanlış halen çok yanlış. Başından beri yanlıştı. Amerika'yla birlikte Suriye'yi karıştırıp yüzbinlerce insanın ölümüne ve Suriye'nin bölünmesine yol açmak bundan daha yanlış ne olacak? Amerika'yla birlikte Suriye'yi karıştırdılar. Bunun zararını da Türkiye görüyor. Suriye bu hallere düşmeseydi Türkiye için PKK tehdidi kalmayacaktı. PKK orada yuvalandı. Beşşar Esad'ı orada düşman yaptık, düşman ilan ettik ve Amerika'yla beraber Beşşar Esad'a karşı savaş başlattık. Suriye'nin kuzeyini kontrol edemez hale getirdik. Orada PKK yuvalandı bu Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye armağanı.

Tesnim Haber Ajansı: Siz bu süreçte heyetinizle birlikte Suriye'ye gittiniz. Devlet Başkanıyla görüştünüz. Heyetiniz çok defa gidip geldi? Bunu Hükümetle görüşerek mi yaptınız, Hükümet buna nasıl baktı? Görüşmelerle ilgili devletin ve hükumetin ilgili birimlerine bilgi paylaşımı yapıldığını heyetiniz açıkladı. Bu süreçte AKP bu çabada neyi görmemekte ısrar etti? Sizin bu konuda tarihe not düşebileceğimiz bir iki özel cümleniz var mı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Hayır görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığı yöneticileriyle arkadaşlarımız görüşüp, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Bir de hepinizin okuduğu yazılarla bu görüşmeleri anlattık. Niçin gittiğimizi anlattık ama hükümetle giderken görüşmedik. Yani hükümeti uyarma ve Suriye düşmanlığını kesmesi için telkinlerde bulunduk. Yani Türkiye şunu görmüyor Suriye'nin bütünlüğü olmadan Türkiye'nin bütünlüğü olmaz. Beşşar Esad düşmanlığıyla Türkiye'yi bölersin. Beşşar Esad Suriye'yi birleştiren adam. Sen ona düşmanlık yaparsan PKK'ya hizmet edersin. Suriye'nin bütünlüğü Türkiye'nin bütünlüğüdür. Suriye'de barış, Türkiye'de barıştır bu kadar basit. Beşşar Esad'ı devirsen Türkiye'yi bölersin. Bakı şimdi ne söylüyoruz El Bap'a doğru gidiyor Türk ordusu. Suriye bizim silah arkadaşımız, Rusya bizim silah arkadaşımız bunlarla açık işbirliği yapacaksın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacaksın. Oradaki İŞİD ve PKK'yı temizleyeceksin. Halen çok ağır davranıyorlar bu da şehitlere mal oluyor.

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