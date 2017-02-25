25.02.2017 10:52:20

Doğu Marmara Bölgesinde Ocak ayında 5 bin 867 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2017 yılı Ocak ayında 5 bin 867 konut saldığı bildirildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2017 yılı Ocak ayında 5 bin 867 konut saldığı bildirildi.Doğu Marmara Bölgesi illerinden Kocaeli'de 2 bin 635 konut, Sakarya'da bin 642 konut, Düzce'de 464 konut, Bolu'da 485 konut, Yalova'da 641 konut satıldı.