17.07.2017 15:54:04

Doğu Karadeniz’in altı üstü maden dolu

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde önemli miktarda altın ve gümüş rezervleri bulunduğunu belirledi.

MTA Genel Müdürlüğünde Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarda, önemli altın, gümüş, bakır, çinko yataklarının bulunduğu ortaya çıktı. MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdür Vekili İlker Özkan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarda, önemli altın, gümüş, bakır, çinko yataklarının bulunduğunu söyledi. Özkan, yapılan sondaj ve araştırmalarda bölgenin bakır, çinko, kurşun, altın ve gümüş rezervleri açısından önemli bir konumda olduğu kaydetti.

Özkan, “Yapılan arama, tetkik ve sondajlara göre Doğu Karadeniz'de ülke toplam bakır rezervlerinin yüzde 60'ini oluşturan 2.1 milyon ton bakır, çinko rezervlerinin yüzde 60'ini oluşturan 2.2 milyon ton çinko, kurşun rezervlerinin yüzde 52'sini oluşturan 0.4 milyon ton kurşun rezervi tespit edildi” dedi.

Özkan, aynı araştırmalara göre Gümüşhane-Mastra, Kaletaş, Sobran, Olucak, Ordu-Akoluk-Sayaca ve Artvin-Cerattepe yataklarında önemli miktarda altın ve gümüş rezervi bulunduğunu da kaydederek, "Buna göre Doğu Karadeniz'de ülke toplam altın rezervlerinin yüzde 29'unu oluşturan 68 ton metal altın, gümüş rezervlerinin yüzde 37'sini oluşturan bin 638 ton metal gümüş rezervi tespiti yapıldı” açıklamasında bulundu.