01.02.2017 10:50:54

Doğu değil Samsun

Samsun'da yoğun kar yağışı sonucu otomobiller kar altında kalırken, ortaya doğuyu andıran manzaralar çıktı.

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Samsun'da yoğun kar yağışı sonucu otomobiller kar altında kalırken, ortaya doğuyu andıran manzaralar çıktı.Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Samsun'a son 60 yılın ağır kışlarından birini yaşattı. Yer yer 40 santime yaklaşan kar nedeniyle hayat felç oldu. Tipi şeklinde etkili olan kar, ortaya ilginç manzaralar da çıkardı. Evlerin önünde park halinde bulunan otomobiller kar altında kaldı. Adeta buz devri yaşanan şehir merkezinde, kar altında kalan otomobiller ilginç görüntü oluşturdu.