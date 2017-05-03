04.05.2017 11:38:10

Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı görülecek yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklarda 2 ila 3 derece artışın beklendiği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Kars'ta 7, Ağrı'da 8, Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 11 derece olması bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 24, Tunceli'de 23, Erzincan'da 20, Ağrı'da 18, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece kaydedildi.