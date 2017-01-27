27.01.2017 11:47:50

Doğu Anadolu'da kar kartpostallık görüntü oluşturdu

Doğu Anadolu Bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar, şehir merkezlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar ve tipi nedeniyle bölgede 2 bin 230 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

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Doğu Anadolu Bölgesinde akşam saatlerinde başlayan kar, şehir merkezlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar ve tipi nedeniyle bölgede 2 bin 230 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.Bölge genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı dolayısıyla Erzurum'da bin 209 mahallenin yanı sıra Ağrı'da 395, Tunceli'de 238, Erzincan'da 199, Kars'ta 110, Iğdır'da 57 ve Ardahan'da 22 köyün yolu ulaşıma kapandı.Karayolları, il özel idaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Karayolları 183'üncü Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, ekiplerce, Ardahan-Posof, Ardahan-Artvin ile Ardahan-Göle yollarında, yoldan çıkan 19 aracın kurtarıldığı ve özellikle büyük araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmediği bildirildi.Meteorolojiden çığ uyarısıErzurum 12'nci Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde bugün ve hafta sonu kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.Doğu Anadolu'da kar kartpostallık görüntü oluşturduAlçak basınç sisteminin etkisi altında bulunan Doğu'da kar ve soğuk hava bir yandan hayatı olumsuz etkilerken diğer yanda da güzel görüntülere sahne oluyor. Erzurum'da etkili olan kar yağışı park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.