29.01.2017 14:22:51

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük parkında çalışmalar devam ediyor

Malatya Beylerderesi mevkinde yaklaşık 1 milyon 327 bin metre kare alan üzerine yapılan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Malatya Beylerderesi mevkinde yaklaşık 1 milyon 327 bin metre kare alan üzerine yapılan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Yeşilyurt Belediyesi tarafından Beylerderesi'nde yapılan ve Malatya ile bölge turizmine katkı sunması beklenen 'Şehir Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İçerisinde gölet, park ve ağaçlık alanların bulunduğu ve yaklaşık 1 milyon dönümlük alan üzerine yapılan parkı en kısa sürede Malatyalıların hizmetine sunacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilkbahar itibariyle gölet çevresi de dahil olmak üzere park içerisinde düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını ve alanı ağaçlandırmaya hazır hale getireceklerini söyledi.Parkın içerisinde bulunan gölete de 2017 sonu itibariyle kademe kademe su vereceklerini aktaran Başkan Polat, öncelikli amaçlarının alanı ağaçlandırmaya hazır hale getirmek olduğunu belirterek, parkta yoğun bir ağaçlandırma yapacaklarını kaydetti. Başkan Polat, "Bu parkta ağaçlandırma çok önem vereceğiz. Çünkü Beylerderesi sadece Yeşilyurt'un değil Malatya'nın da akciğeri durumunda. Burayı bütünüyle korumamız gerekiyor. Özellikle de ağaçlandırarak korumamız gerekiyor. Bunun yanında parkta sosyal tesisler, Adrenalin Park gibi çalışmalarımız da olacak" şeklinde konuştu.İçerisindeki gölet ile birlikte parkın yaklaşık 1 milyon alan üzerine yapıldığını hatırlatan Başkan Polat, parkı kademe kademe tamamlayacaklarını ve en kısa sürede Malatyalıların hizmetine sunacaklarını söyleyerek, parkın hem Malatya'ya hem de bölgeye değer katacağını dile getirdi.