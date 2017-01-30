SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Doğu Akdeniz için don ve fırtına uyarısı
30.01.2017 14:29:44

Doğu Akdeniz için don ve fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta Doğu Akdeniz'de kıyı kesimlerde orta kuvvette zirai don, fırtına ve denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta Doğu Akdeniz'de kıyı kesimlerde orta kuvvette zirai don, fırtına ve denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yaparak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Adana ve Mersin kıyı kesimlerinde 3 Şubat 2017 Perşembe sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiği bildirildi. Hava sıcaklığının zaman zaman -4 dereceye kadar düşeceği bildirilen açıklamada, özellikle çiftçilerin zirai don olayına karşı önlem almaları istendi.

Öte yandan, Doğu Akdeniz, çarşamba gece yarısına kadar da fırtınanın etkisi altına girecek. Meteoroloji yetkilileri, 31 Ocak Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkacak kuvvetli rüzgar, yer yer 75 kilometre hıza ulaşacak fırtına şeklinde eseceğini belirttiler. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 1 Şubat 2017 Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin tahmin edildiğini ifade eden yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundular.

DENİZDE DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşacak fırtına, yer yer 90 kilometre hıza ulaşarak 9 kuvvetin kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 1 Şubat 2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

İsveç ve Danimarka, Kanada'daki cami saldırısını kınadı
İsveç ve Danimarka, Kanada'daki cami saldırısını kınadı
Danimarka ve İsveç, Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
30.01.2017 15:02:43
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
İki yıldır emisyon skandalı sebebiyle mahkemelerle uğraşan Alman devi Volkswagen, dünyanın en çok otomobil üreten şirketi oldu.
30.01.2017 15:01:05
Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor
Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor
2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatı 'El Comandante' isimli dizi ile TV'lere taşınıyor. Fakat Chavez destekçileri durumdan memnun değil.
30.01.2017 14:59:18
Leicester City Galatasaray'ın teklifini reddetti
Leicester City Galatasaray'ın teklifini reddetti
Adı Galatasaray'la anılan Arjantinli golcü Leonardo Ulloa için yapılan teklif Leicester City kulübü tarafından reddedildi.
30.01.2017 14:44:40
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta, yarın öğle saatlerinden çarşamba gecesine kadar fırtına bekleniyor.
30.01.2017 14:33:13
Dev projeyi durdurdu
Dev projeyi durdurdu
Türkiye’nin en büyük, dünyada ise 6’ıncı sırada yer alan Atatürk Barajı Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine, tünel çalışmaları bir süre durduruldu.
30.01.2017 14:32:55
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Elmacı'nın ailesine başsağlığı diledi.
30.01.2017 14:16:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
İran, Kürtlere karşı savaşa hazırlanıyor
İran, Kürtlere karşı savaşa hazırlanıyor
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş
101 bin 612 iş yeri kapandı
101 bin 612 iş yeri kapandı
'Erdoğan ve Yıldırım referandum tarihinde anlaştı'
'Erdoğan ve Yıldırım referandum tarihinde anlaştı'
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Suriye politikasının İran'a maliyeti
Suriye politikasının İran'a maliyeti

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları