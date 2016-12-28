28.12.2016 16:34:17

Doğu Akdeniz'de yoğun kar ve çok kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin, Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerini kapsayan Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar uyarısı yaptı. Aynı bölgelerde kuvvetli fırtınanın da beklendiği bildirilerek vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin, Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerini kapsayan Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar uyarısı yaptı. Aynı bölgelerde kuvvetli fırtınanın da beklendiği bildirilerek vatandaşlar uyarıldı.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelerde, Doğu Akdeniz bölgesini etkileyen yağışlı sistem akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde metrekareye 75 kilograma kadar çıkacak çok kuvvetli yağmur ve sağanak, bin metre rakım üzerindeki iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın da beklendiği, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yoğun yağışlara ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.