06.05.2017 10:24:34

Doğru el yıkama tekniklerini öğrendiler

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere, doğru el yıkama teknikleri ve el hijyeni konusunda eğitim verildi. Verilen eğitimden sonra öğrenciler lavabolarda öğrendikleri teknikle ellerini yıkayarak uygulamalı olarak gösterdi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere, doğru el yıkama teknikleri ve el hijyeni konusunda eğitim verildi. Verilen eğitimden sonra öğrenciler lavabolarda öğrendikleri teknikle ellerini yıkayarak uygulamalı olarak gösterdi.Saruhanlı Cumhuriyet İlkokulunda Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım'ın da katılımı ile 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında çocuklara el yıkamanın önemi ve doğru el yıkama teknikleri öğretildi. Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, öğretmenler ve sağlık çalışanları katıldı."Öğrendiklerinizi çevrenize de öğretin"Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım'ın 3. sınıf öğrencilerine el hijyeninin önemini anlatmasının ardından sağlık görevlisi tarafından öğrencilere doğru el yıkama tekniği gösterildi. Yıldırım, daha sonra öğrencilerden öğrendiği bilgileri ailesi ve çevresi ile paylaşmalarını isteyerek çocuklardan söz aldı. Ardından öğrenciler lavaboya götürülerek öğrendikleri teknikle ellerini güzelce yıkadılar ve bilgilerini pratik yaparak pekiştirdiler.Yapılan etkinliğin ardından açıklama yapan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, "Bu etkinlikte amacımız çocuklarımıza el hijyeninin önemini anlatmak, doğru el hijyeni için elin nasıl yıkanması gerektiği ile ilgili bilgileri vermek. Bilgilendirmemize tüm sınıflarımızda tamamladık. Ayrıca lavabolarımızda öğrencilerimize doğru el yıkamanın uygulamasını yaptırarak daha fazla akıllarında kalması için çalıştık." diye konuştu."Hijyen eğitimi küçük yaşta verilmeli"Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık ise şunları söyledi: "Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerimize hijyen eğitimi kazandırma adına yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Okullarımızda hijyen eğitimi küçük yaşta mutlaka verilmesi gereken bir eğitim. Bu anlamda projenin amacına uygun olarak yapıldığını görmek bizleri de mutlu etti."