12.02.2017 13:09:41

Doğancı Barajı'na telli koruma

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı Barajı'nın etrafı tel örgülerle çevrildi.

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Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı Barajı'nın etrafı tel örgülerle çevrildi.Bursa'nın dünyanın en temiz ve sağlıklı sularından birini tükettiği gerçeği bilimsel raporlarla da kanıtlanan Doğancı ve Nilüfer içme suyu havzaları, haftanın 7 günü 24 saat boyunca aralıksız gözetim altında tutuluyor. BUSKİ güvenlik ekiplerinin mobil denetimlerinin yanı sıra uydu görüntüleriyle de denetlenen içme suyu havzalarında adeta kuş uçurtulmuyor. Öteden beridir uygulanan bu koruma yöntemlerine, yakın zamanda alınan başkaca önlemler de ilave oldu. Bu kapsamda, Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı Barajı'nın etrafı tel örgülerle çevrildi.Orhaneli-Keles yolu üzerinde yer alan Doğancı Barajı'nın yaklaşık 7 kilometreden oluşan çevre güzergahını kapsayan uygulama, baraj kenarında yapılması muhtemel pikniklerin önüne geçerek, çevre kirliliğinin engellenmesini hedefliyor. Sağlıklı ve nitelikli içme suyu teminiyle birlikte içme suyu havzalarının da temizliği noktasında büyük gayret sarf ettiklerini dile getiren BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, tel örgü uygulamasıyla havzaların temizliğinin korunmasındaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdiklerini vurguladı.Büyükşehir Belediyesi'nin 'yaşanılmasından mutluluk duyulan sağlıklı şehir' hedefi kapsamında, büyük bir çaba ile çalıştıklarını belirten Çetinavcı, "Hatırlanacağı üzere, Bursa'nın içme suyunun temin edildiği Doğancı ve Nilüfer içme suyu havzalarında gerçekleştirilen bilimsel ölçüm ve tetkikler, Bursa'nın dünyanın en temiz ve sağlıklı sularından birini tükettiği gerçeğini de kanıtlamıştı. BUSKİ olarak, temizliği bilimsel raporlarla da kanıtlanan Türkiye'nin en temiz içme suyu havzasını korumanın kararlılığındayız. Bu, bizim için bir görev olmasının yanında, yaşadığımız şehri torunlarımızdan ödünç aldığımız anlayışının da vicdani sorumluluğudur" diye konuştu.