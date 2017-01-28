28.01.2017 14:09:24

Doğa yürüyüşçüleri Sart Kalesinde

Kula'da doğa severler, Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle Sart Kalesi'ne yürüyüş yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kula'da doğa severler, Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle Sart Kalesi'ne yürüyüş yaptı.Kurulduğu günden buyana yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü üyesi Murat Ördek, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle ilgili, "Hafta sonu planladığımız Sart Kalesi parkurunda yürüyüşümüzü güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Planladığımız gezi programlarını sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ve her hafta üye sayımız artıyor. Bu da bize mutluluk veriyor. Ege Bölgesi'nin görünmeyen güzelliklerini gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve gezi programlarıyla herkese sergiliyoruz. İleride yapacağımız gezi ve yürüyüş programlarına daha fazla üyemiz ile birlikte gerçekleştirmek isteriz" diye konuştu.