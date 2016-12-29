29.12.2016 15:19:38

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 22 kişiye idari para cezası uygulandı

Yozgat'ta 2016 yılı içerisinde izinsiz salep soğanı toplayan 2 kişiye, kaçak avcılık yapan 20 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.

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Yozgat'ta 2016 yılı içerisinde izinsiz salep soğanı toplayan 2 kişiye, kaçak avcılık yapan 20 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, kaçak salep soğanı toplayanlarla ve kaçak avcılarla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi. 2016 yılı içerisinde yok olma riski olan salep soğanlarını izinsiz toplayan 2 kişiye, 40 bin 900 lira ceza uygulandığını belirten Eğilmez, nesli tükenmekte olan salep soğanı ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Eğilmez, bitkinin koruma altında olduğunu ve toplanması halinde ilgili kişilere idari para cezasının uygulanacağını söyledi.Eğilmez ayrıca 2016 yılı içerisinde kaçak avcılık yapanlar hakkında uyguladıkları cezai işlemler konusuna da değindi. Son bir yıl da kaçak avcılık yapan 20 kişi hakkında işlem yapıldığını hatırlatan Eğilmez, bu kişilere 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi. Eğilmez ayrıca kaçak avcılık yapan 20 kişinin av tüfeklerine de el konulduğunu vurguladı.