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Diyetisyen Sibel Bulut:
19.02.2017 15:01:34

Diyetisyen Sibel Bulut:

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sibel Bulut, yeşil çayın sağlık üzerindeki faydalarını anlattı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sibel Bulut, yeşil çayın sağlık üzerindeki faydalarını anlattı.

Yeşil çayın sağlığa olan faydalarını aktaran Konya Hospital Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sibel Bulut, "Son yıllarda özellikle birçok kanser üstünde etkisinden dolayı yeşil çay gündemdedir. Güçlü bir antioksidan olması nedeniyle etkileri araştırıldığı gibi kötü kolesterolü düşürmesi nedeniyle kalp sağlığı üzerindeki etkileri de araştırılmaktadır. Kötü kolesterolü düşürür, kan basıncını düşürür. Bu nedenle kalp sağlığı üzerinde etkisi vardır. Diş çürüklerini önlemede etkisi vardır, diş etini korumada katkı sağlar, metabolizmayı hızlandırır. Kilo verme amacıyla da kullanılabilir. Antioksidan olması nedeniyle kanser üstündeki etkisi gibi bağışıklık sistemi üstünde de etkisi vardır. Bu nedenle yeşil çay son zamanlarda özellikle favori konular arasındadır" dedi.

Yeşil çayın hazırlanması konusunda da bilgi veren diyetisyen Sibel Bulut, "Nasıl hazırlanması konusunda da üstünde durulması gereken bir bitkidir yeşil çay. Çünkü suyu kaynatıp, altı kapatıldıktan sonra 2-3 dakika bekletilip daha sonra süzgeç ile yeşil çayın suyun üstüne bırakılması gerekiyor. Kaynayan suyun üstüne atılmaz. İçindeki flanoitlerin ölmemesi için özellikle önemlidir" diye konuştu.

Günde en fazla iki bardak yeşil çayın tüketilmesini isteyen Bulut, "Kilo vermek için yeşil çay tek başına yeterli değildir. Diyetin yanında önerdiğimiz bir bitki çayıdır. Düzenli egzersiz yapmak bunun yanında çok önemlidir. Gün içinde en fazla iki kupa bardak olarak önermekteyiz. İki kupanın üstünde alındığı durumlarda B12 seviyesinin azalmasına neden olabilmektedir. İki bardak yeşil çay tüketildiğinde akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 18 azalttığı çeşitli araştırmalar sonucunda belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
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