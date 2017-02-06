06.02.2017 13:31:11

Diyarbekirspor'da moraller düzeldi

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da moraller düzeldi.

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Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da moraller düzeldi.Kendi sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Muğlaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor. Diyarbekirspor Teknik Direktör Ahmet Duman lider haftayı önemli bir galibiyetle kapattıklarını söyledi. Duman, Afjet Afyonspor'la olan puan farkına bakmadan kendi işlerine odaklandıklarını belirterek, Muğlapor maçının zor geçeceğini tahmin ettiklerini ve uzun bir süre zorlandıklarını kaydetti. Duman, "1-0 geriden gelip maçı kazanan oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Liderle aramızda olan puan farkına bakmıyoruz. Biz maçlarımızı kazanalım, gerisi artık kader kısmet işi. Bundan sonra artık tamamen haftalık düşüneceğiz. Bingöl'de saha şartlarından dolayı beklenmedik bir yenilgi aldık. Bunun dışında ikinci yarıda iyi gidiyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz 2.Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.Öte yandan Diyarbekirspor'da teknik heyet takıma 1 günlük izin verdi. Diyarbekirspor, 12 Şubat Pazar günü Maltepespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.