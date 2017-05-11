11.05.2017 14:54:43

Diyarbekirspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 3. Lig Play-Off finaline yükselen Diyarbekirspor'a ve Onursal başkan Fevzi İlhanlı'ya hak mahrumiyeti ile para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 3. Lig Play-Off finaline yükselen Diyarbekirspor'a ve Onursal başkan Fevzi İlhanlı'ya hak mahrumiyeti ile para cezası verdi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun aldığı karar şöyle: "Diyarbekirspor A.Ş.'nin, 04.05.2017 tarihinde oynanan Diyarbekirspor A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Diyarbekirspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Diyarbekirspor A.Ş. idarecisi Feyzi İlhanlı'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 100 gün hak mahrumiyeti ve 11 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Diyarbekirspor A.Ş. idarecisi İkram İlhanlı'nın, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına."