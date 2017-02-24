24.02.2017 15:10:53

Diyarbakırlı öğrencilere sağlıkta meslek seçimi anlatıldı

Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar, Diyarbakır'ı ziyaret ederek lise son sınıf öğrencilerine sağlık meslekleri hakkında bilgi verdi.

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Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Onur Yarar, Diyarbakır'ı ziyaret ederek lise son sınıf öğrencilerine sağlık meslekleri hakkında bilgi verdi.Yrd. Doç. Dr. Yarar, kentte bulunan İBB Kiptaş Mesleki ve Teknik Lisesi, Namık Kemal Mesleki ve Teknik Lisesi, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sağlık meslekleri hakkında bir seminer düzenledi. Yrd. Doç. Dr. Yarar, Türkiye'de sağlık mesleklerinin cazibesini koruduğunu, amaçlarının öğrencilerin meslek seçimine yardım etmek olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Yarar, meslek seçiminin önemine değinerek gençlerin tercihlerini doğru yapması gerektiğini dile getirdi.Okan Üniversitesi Diyarbakır bölge temsilcisi Sevda Aktan'ın da yer aldığı konferansın sonunda Yrd. Doç. Dr. Yarar, öğrencilere morallerini her daim en üst seviyede tutmaları gerektiğini belirterek, üniversite sınavında başarılar diledi.