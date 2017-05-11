11.05.2017 15:01:17

Diyarbakırlı gençlerden broşürlü çağrı

Spor Toto 3. Lig Play Off final maçında Sakaryaspor ile İstanbul'da karşılaşacak olan Diyarbekirspor için bazı gençler, kampanya başlattı.

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Spor Toto 3. Lig Play Off final maçında Sakaryaspor ile İstanbul'da karşılaşacak olan Diyarbekirspor için bazı gençler, kampanya başlattı.Bir grup gönüllü genç, Diyarbakır sokaklarında Diyarbekirspor'a destek verilmesi için broşür ve bildiri dağıttı. Amaçları halkı Diyarbekirspor'a sahip çıkmaya teşvik etmek olan gençlerin broşür ve bildirilerinde ise anlamlı mesajlar bulunuyor. Azrailler Taraftarlar Derneği üyeleri de olan gençler, hafta sonuna kadar broşür ve bildirileri dağıtıp, daha sonra kilometrelerce yol alıp İstanbul'a giderek Diyarbekirspor'a final maçı için destek verecekler.