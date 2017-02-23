24.02.2017 09:22:27

Diyarbakırlı gençler sabah namazında buluştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de toplanan gençler sabah namazını kılarak dua etti.

AA'nın haberine göre, Diyarbakır'da, "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği kapsamında camilerde bir araya gelen gençler sabah namazını kıldı.

Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de toplanan gençler, diğer cami cemaati ile saf tutarak namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce çay ve simit ikram edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, gençlerin ülkenin birlik ve beraberliği için bu tür faaliyetlerde bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Beşinci Haremi Şerif" olan Ulu Cami'de gençlerle sabah namazını eda ettiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi hem iman anlamında hem de ülkemizin birliği ve beraberliği açısından bu tür faaliyetlerle bir araya getirmek önemlidir. Yıl boyunca bu programlarımız devam edecek. Diyarbakır'ın gençliği iman, vatan sevgisi ve Kur'an sevgisiyle yetişecek. Böyle güzel programlarımız ilimizin farklı camilerinde devam edecek. Daha fazla gencimizi sabah namazında ve diğer namazlarda buluşturmak için çaba göstereceğiz."