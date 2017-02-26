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Diyarbakır Sanayi Masterler kadrosunu güçlendirdi
27.02.2017 12:59:13

Diyarbakır Sanayi Masterler kadrosunu güçlendirdi

Diyarbakır Sanayi Masterler, 7 şöhret futbolcuyu kadrosuna kattı.

Diyarbakır Sanayi Masterler, 7 şöhret futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Şehmus Suna, Fenerbahçe'nin eski file bekçilerinden Murat Yiğiter, Bursaspor forması altında önemli başarılara imza atan Turan Bilge, Malatyaspor'un efsane kadrosunda forma giyen Şehmus Ay, Diyarbekirspor'un eski file bekçilerinden Erdal Ergörmüş , Vanspor'un eski oyuncularından Ziya Şahin ve Çaykur Rizespor'un eski golcü oyuncularından Şadi Çolak, Diyarbakır sanayi Masterlerin kadrosuna kattığı yeni oyuncular oldu. Sanayi Sitesispor Kulüp Başkanı ve Sanayi Masterler Kurucusu Şirin Talva, hedeflerinin katılacakları tüm turnuvalarda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Talva, "Şehmus Özer, Murat Yiğiter, Turan Bilge, Şehmus Ay, Erdal Ergörmüş, Şadi Çolak ve Ziya Şahin'e öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Futbolcu büyüklerimizin Sanayi Masterleri tercih etmeleri beni çok mutlu etti. Bu ekiple artık büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz. Değerli futbolcu büyüklerimizle Diyarbakır adına katılacağımız turnuvalarda şampiyonluklar elde etmek istiyoruz" dedi.

Mayıs'ta Antalya'da The 8. İnternatıonal Masters Cup Futbol Turnuvası yapılacağını ifade eden Talva, "Bu turnuvaya bizde katılacağız. 10-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak turnuva için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz burada şampiyonluk elde edip, Diyarbakır7a mutlu bir şekilde dönmektir" ifadelerini kullandı.
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