06.05.2017 10:24:32

Diyarbakır'ın 4 ilçesinde planlı bakım kesintisi yaşanacak

Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yapılacak bakım çalışmasından dolayı 8 Mayıs Pazartesi günü Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yapılacak bakım çalışmasından dolayı 8 Mayıs Pazartesi günü Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "8 Mayıs 2017'de TEİAŞ tarafından Lice TM (Trafo Merkezi) Trafo-B'de yapılacak bakım çalışmasından dolayı 10.00-15.00 saatleri arasında Lice kırsalı, Dicle kırsalı, Hazro kırsalı, Hani kırsalı ile Kulp kırsalında enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi.