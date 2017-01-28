29.01.2017 12:54:35

Diyarbakır'daki uygulama noktalarında, aranan 16 bin 266 kişi yakalandı

Diyarbakır'da 2016 yılı içerisinde yol uygulama noktalarında toplam 1 ton 87 kilo 206 gram esrar, 359 bin 356 paket kaçak sigara ile değişik çap ve markalarda 301 adet silah ele geçirildi. Aranan 16 bin 266 şahıs ise yakalandı.

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Diyarbakır'da 2016 yılı içerisinde yol uygulama noktalarında toplam 1 ton 87 kilo 206 gram esrar, 359 bin 356 paket kaçak sigara ile değişik çap ve markalarda 301 adet silah ele geçirildi. Aranan 16 bin 266 şahıs ise yakalandı.Diyarbakır Valiliği, 2016 yılı içerisinde yapılan yol uygulama noktalarının bilançosunu açıkladı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile asayiş ortamının tesisi için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yol uygulamalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Uygulama noktalarında yapılan aramalarda, 1 ton 23 kilo 377 gram kubar esrar, 63 kilo 829 gram esrar, 200 gram Hint keneviri, 60 gram eroin, 10 kök Hint keneviri, 281 adet uyuşturucu hap, 35 gram kokain, 301 adet değişik çap ve markalarda silah, 60 adet dolu av tüfeği kartuşu, 45 adet şarjör, 899 adet fişek, 2 adet el yapımı patlayıcı, 359 bin 356 paket kaçak sigara, 270 adet kaçak içki, 3 ton 540 kilo kaçak tütün, 279 adet çeşitli elektronik cihaz, 3 adet çalıntı araç, 13 adet gümrük kaçağı araç, 11 adet çalıntı motosiklet, 4 adet kesici ve delici alet, 105 bin 480 TL nakit para, 7 adet bahis kuponu ile çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2016 yılı içerisinde 47'si daimi 77'si geçici olmak üzere toplam 124 yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde, 495 asayiş, 109 terör, 235 kaçakçılık bin 679 askeri olmak üzere toplam 2 bin 518 kişi yakalanmış, bu şahıslardan 293'ü tutuklanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüze ait 26 ayrı uygulama noktasında 2016 yılı içerisinde Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 976 bin 750 şahsın GBT sorgulaması yapılmış ve çeşitli suçlardan aranması olduğu anlaşılan 13 bin 748 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 milyon 193 bin 600 aracın sorgusu yapılmış ve kusurlu olduğu anlaşılan 2 bin 115 araç trafikten men edilmiş, 67 bin 410 araca ise trafik idari para ceza işlemi uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.