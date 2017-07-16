16.07.2017 16:32:56

Diyarbakır'da vatandaşlardan darbe girişimine tepki

Diyarbakır'da, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında AA foto muhabirlerince çekilen fotoğrafların yer aldığı 'Milli İradenin Yükselişi Sergisi'ni gezen vatandaşlar terör örgütüne tepki gösterdi.

AA foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş 79 fotoğraftan oluşan "Milli İradenin Yükselişi Sergisi"ni, Diyarbakır'da her yaştan vatandaş ziyaret ediyor.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AA iş birliğiyle Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de açılan sergideki fotoğraflar, darbe teşebbüsü gecesi ve sonrasında yaşananları vatandaşlara bir kez daha hatırlatıyor.

"Darbe girişiminde bulunanları lanetliyorum"

Sergiyi ziyaret eden üniversite öğrencisi İzzet Gezer, 15 Temmuz gecesinin unutulamayacağını belirterek, "O gece halk sokaklara çıkmasaydı belki bizler de burada olamayacaktık. Darbe girişiminde bulunanları lanetliyorum. 15 Temmuz gecesi ihanet şebekesinin maskelerinin düştüğünü gördük. 15 Temmuz'u hiç unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

"Küstahça yapılan bir hainliktir"

Rıdvan Doğrul ise 15 Temmuz darbe girişiminin kara bir leke olarak değerlendirdiklerini belirtti.

O gece millet olarak darbe girişimine kalkışanlara gereken dersin verildiğini vurgulayan Doğrul, "Şehitlerimize minnet borçluyuz. Kendi milletine, devletin silahlarıyla saldırmak, ülkeye küstahça yapılan bir hainliktir." dedi.

Mehmet Biçer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inildiğini, Türk, Kürt, Laz, Çerkez birlikte darbenin önlendiğini anımsatarak, sergideki fotoğrafları tek tek incelediğini kaydetti.

"Konu vatan oldu mu kimse can derdine düşmedi." diyen Servet Gezer de o gece vatanın bölünmez bütünlüğü için Cumhurbaşkanının çağrısı ile sokağa çıkan halkın canı pahasına mücadelede bulunduğunu anlattı.