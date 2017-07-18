18.07.2017 11:10:06

Diyarbakır'da üs bölgesine roketli saldırı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verirken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Dicle ilçesinde bulunan Alihan üs bölgesine saat 05.00 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verirken, teröristler arazi koşullarından faydalanarak kaçtı. Yaralananın olmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.