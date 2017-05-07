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Diyarbakır'da Turizm Çalıştayı düzenlendi
07.05.2017 16:57:12

Diyarbakır'da Turizm Çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır'da Turizm Çalıştayı düzenlendi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kente yeniden turlar düzenlenmesini umduklarını belirtti. Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ise, kentin güvenlik sorununun olmadığına dikkat çekti.

Diyarbakır'da Turizm Çalıştayı düzenlendi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kente yeniden turlar düzenlenmesini umduklarını belirtti. Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ise, kentin güvenlik sorununun olmadığına dikkat çekti.

Tur operatörlerinin tur programlarına Diyarbakır'ı daha fazla almaları ve konaklama sayısını artırmaları amacıyla Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Turizm Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Sur Belediyesi ve TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulunun hazırladığı program sürüyor. Bu çerçevede, bir otelde Turizm Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını DTB Başkanı Engin Yeşil yaptı. Yeşil, "Diyarbakır Turizm Platformu bileşenleri olarak, sizleri ilimize davet etmemizdeki en büyük amacımızın ilimizde ve bölgemizde güvenlik nedeniyle bölge dışında oluşan olumsuz ön yargıyı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bizler ilimiz Diyarbakır'ı ve bölgemizi sadece yurtiçinde değil yurtdışında da en doğru şekilde tanıtmasını istiyoruz. Çünkü Diyarbakır ilimiz 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, inanç ve kültür değerleri açısından çok zengin bir kenttir. Ve Diyarbakır, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu kentte12 bin yıllık yaşam serüveninden bahsediyoruz. Burası insanoğlunun ilk yaşama başladığı ve buğdayın ilk ekildiği, hayvanın ilk olarak evcilleştirildiği bir kenttir. Bu kentte, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş olan dünyanın en önemli değerlerinden biri olan surlarımız ve çeşitli bitki ve kuşlara ev sahipliği yapan Hevsel Bahçelerimiz var. Diyarbakır surları, dünyadaki en uzun surlardan Çin Seddi'nden sonra gelmektedir. Ancak Çin Seddi, Diyarbakır surları kadar üzerindeki yazıtları, burçları ve malzeme yönünden görkemli ve zengin değildir. Çünkü Diyarbakır Surları Bazalt Taştan, Çin Seddi ise ahşaptan yapılmıştır" dedi.

Diyarbakır'a yeniden turlar düzenlenmesini umduklarını kaydeden Yeşil, "İki gün sürecek program ile hem Diyarbakırımızın ev sahipliğini hem de buradaki normalleşme ve tarihi zenginlikleri gördükten sonra umuyor ve diliyoruz ki ilimize ve bölgemize çok rahat turlar düzenlene bileceğinizi göreceksiniz. Kentimizin doğru tanınması ve hak ettiği yeri ve değeri alması için canla başla çalışmalar yürüten, ülkemizde düzenlenen fuarlara katılımın sağlanmasına öncülük eden başta Diyarbakır Valimiz Hüseyin Aksoy olmak üzere, Ticaret Odasına, belediyeye, TÜRSAB'a, Turizm Platformuna ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, tekrardan ilimize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"Turizmi bir ekonomi aracı olarak görmüyoruz"

DTSO Başkanı Ahmet Sayar ise, Diyarbakır Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen programa katılan tur operatörlerine teşekkür etti. Sayar şunları kaydetti:

"Diyarbakır 12 bin yıllık geçmişe sahip, ilk defa tarımsal faaliyetin yapıldığı, göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçildiği, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok eşsiz inanç değerlerine ve kültürel değerlere sahip bir kent. Diyarbakır 1 milyon 673 bin nüfusu ile Türkiye'nin on ikinci büyük kenti. 5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası uçuşlara açık modern bir havalimanına sahiptir. Aynı zamanda Diyarbakır'da gerek yerel otellerimiz gerekse zincir otellerimiz konuk olacak ziyaretçilerimize ev sahipliği yapmaktadırlar. Yine Diyarbakır yöre mutfağı konusunda da son derece zengin. Kenti ziyaret eden konuklara birbirinden lezzetli yemekleriyle işletmelerimiz hizmet verebilmektedir. Bu paylaştıklarımızı tüm vatandaşlarımızın çok iyi bildiği konular. Bu ziyaret programı esnasında en çok karşılaştığımız sorun güvenlik hadisesidir. İki gündür Diyarbakır'da misafirlerimiz ağırlıyoruz. Türkiye'nin her hangi bir kentinde yaşanılan günlük sosyal yaşam neyse Diyarbakır'da odur. Kendileri de gördüler. Diyarbakır'da yaklaşık 15 gün önce bir fuar gerçekleştirildi. Gerek yurtiçinden gerek yurtdışından misafirleri ağırladık. Başarılı bir fuar gerçekleşti. Biz turizmi yeni bir ekonomi aracı olarak görmüyoruz. Ekonomi, ticaret, turizmin bir sonucudur. Turizm aslında bir tanışma, paylaşma projesidir. Turist bizim için bir konuktur, misafirdir. Sektörden firmaların ilgi gösterip bu programa katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. TURSAB Başkanı Baran Ulusoy'a ve yönetim kurulu üyelerine özellikle teşekkürlerimizi arz etmek istiyoruz. Bu organizasyonun şehrimizin turizmini canlandırmasına katkı sağlayacağını diliyorum."
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