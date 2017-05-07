08.05.2017 02:30:00

Diyarbakır'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Silvan'ın kuzeydoğusunda düzenlenen Bayrak-51 operasyonu kapsamında yapılan aramalarda, toprağa gömülü halde doçka uçaksavar silahı, kanas keskin nişancı tüfeği ve 4 adet kaleşnikof ile çok sayıda mühimmat bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen Bayrak-51 operasyonu kapsamında yapılan aramalarda, toprağa gömülü halde doçka uçaksavar silahı, kanas keskin nişancı tüfeği ve 4 adet kaleşnikof ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Bayrak-51 operasyonu kapsamında Kazandağı köyü bölgesinde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 1 doçka uçaksavar silahı, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve 4 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 baretta marka tabanca ile 691 doçka, 2 bin 57 biksi, 10 kannas, 552 M-16 ve 31 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait olmak üzere toplam 3 bin 311 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Bayrak-51 operasyonunun devam ettiği kaydedildi.