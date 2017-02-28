28.02.2017 14:53:22

Diyarbakır'da tespih kavgası: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında tespih tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da iki grup arasında tespih tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında tespih yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve bir köpeğin de kullanıldığı kavgada bir kişi, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgada taraflardan birinin köpeğini yaralanan şahsın üzerine saldığı öğrenildi. Kavga sırasında olay yerinde bulunan bir ticari taksinin de atılan taşlardan camı kırıldı. Yaralı, bir taksiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Kavgaya karışan 3 kişinin de arandığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.