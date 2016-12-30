30.12.2016 13:59:53

Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı, ikiz plakalı 2 araç...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ikiz plaka kaydı olan şüpheli 2 araç, 40 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum sülfat

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ikiz plaka kaydı olan şüpheli 2 araç, 40 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum sülfat, 4 bin 814 kilogram toz esrar, 108 kilogram kubar esrar ele geçirilerek, 5 şahıs gözaltına alındı.Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, güvenlik kuvvetleri tarafından 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş Osman Öz Müşterek Birlik Operasyonu' icra edildi. Operasyonda terör nitelikli ikiz plaka kaydı mevcut olan şüpheli 2 araç, 40 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum sülfat, 4 bin 814 kilogram toz esrar, 108 kilogram kubar esrar ele geçirilerek, 5 şahıs gözaltına alındı.