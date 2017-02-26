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27.02.2017 13:05:49
Diyarbakır'da patlama!
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesi Karpuzlu Mahallesi'nde patlama meydana geldi
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesi Karpuzlu Mahallesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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