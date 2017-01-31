31.01.2017 20:34:37

Diyarbakır'da hamile ve engellilere bir gün daha izin

Diyarbakır Valiliği, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamilelerin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

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Diyarbakır Valiliği, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamilelerin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 1 Şubat Çarşamba günü, ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.