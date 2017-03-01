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01.03.2017 10:26:03
Diyarbakır'da gasp zanlıları tutuklandı
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Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile anlaşabileceği konuşuluyor.
01.03.2017 10:40:13
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
01.03.2017 10:37:05
İbadi: Suriye’de hava operasyonu için Esed'den izin aldık
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Esed'i aradıklarını ve Suriye’de hava operasyonu gerçekleştirmek için izin istediklerini açıkladı.
01.03.2017 10:28:59
Trump'ın yeni vize düzenlemesi mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek
Trump'ın yarın imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinin, ülkede kalıcı oturma iznine sahip olan Yeşil Kartlıları (Green Card) ve halihazırda geçerli Amerikan vizesi taşıyanları etkilemeyeceği bildirildi.
01.03.2017 10:13:26
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde değişiklik
Lisansüstü Eği̇ti̇m ve Öğreti̇m Yönetmeliğinde Değişi̇klik Yapılmasına Dai̇r Yönetmelik yürürlüğe girdi.
01.03.2017 09:50:54
2017’nin en başarılısı Beşiktaş
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu.
01.03.2017 09:44:20
Sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye’ye gönderildi.
01.03.2017 09:22:21
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan araştırmada ilgi
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Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile AKUT işbirliği protok
Tekirdağ'da Deprem Haftası etkinliği
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