19.02.2017 18:20:35

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

IHAAW182746-ASA/19-02-2017 - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette, RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen, 89 adet toplam 80 kilogram, PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. 19.02.2017 18:27:46 TSI NNNN