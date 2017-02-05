Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduklarından şüphe edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.